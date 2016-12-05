В Приморье местами пройдет снег, похолодает

Сегодня днём циклон переместится на Японское море, но небольшой снег местами в центральных районах края ещё сохранится. За циклоном вторгнется холодная воздушная масса, день будет холоднее вчерашнего на 3–5 градусов.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру", ближайшей ночью погоду будет определять тыловая часть циклона. В центральных районах местами пройдёт небольшой снег. Похолодает, минимальная температура −17…−25 °С, в горных районах до −32 °С, на побережье −11…−16 °С. Днём 24 января на Приморье распространится гребень антициклона. Существенных осадков не ожидается. Максимальная температура −3…−10 °С, на севере до −16 °С.

Во Владивостоке вчера днём столбики термометров поднялись до −2…−4 °С. Ночью температура воздуха колебалась в пределах −3…−6 °С, а сегодня в первой половине дня понизилась до −8 °С. Во второй половине дня в городе потеплеет на 3–4 градусов, но усилится северный ветер. В ближайшие сутки в столице Приморья осадки маловероятны. Сохранится сильный северный ветер, похолодает. Ночью минимальная температура −12…−14 °С, максимальная днём −5…−7 °С.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]