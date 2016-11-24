В воскресенье во Владивостоке потеплеет до 0 градусов
В ближайшие выходные осадков в Приморском крае не ожидается.
Как сообщает "Вести: Прморье" со ссылкой на "Примпогода.ру", в субботу под влиянием гребня континентального антициклона при малооблачной погоде увеличится как ночное выхолаживание, так и дневной прогрев. Минимальная температура −18…−25 °С, в горных районах воздух выхолодится до −33 °С, на побережье морозы слабее, −10…−17 °С. Максимальная днём −2…−10 °С, на северо-востоке до −15 °С.
В воскресенье континентальный антициклон ослабеет, атмосферное давление над Приморьем начнёт падать, а в нижней тропосфере северные потоки поменяются на западные. В результате станет поступать более тёплая воздушная масса, в крае потеплеет. Значения минимальных температур повысятся на 1–4 градуса, а максимальных на 6–8 градусов.
Во Владивостоке будет солнечно. В субботу сильный северный ветер, температура воздуха ночью −11…−14 °С, днём −4…−7 °С. В воскресенье ветер ослабеет, станет теплее: ночная температура −9…−11 °С, а днём воздух прогреется до 0…−3 °С.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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