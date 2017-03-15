Количество аварийных участков на дорогах Владивостокской агломерации снизилось

Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на дорогах Владивостокской агломерации за минувший год снизилось почти на 8%. Это произошло благодаря работам, проведенным в рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

К 2025 году число мест концентрации ДТП на дорогах агломерации должно быть снижено вдвое.

Помимо восстановления проезжей части до нормативного состояния проектом предусмотрены мероприятия по улучшению безопасности дорожного движения – нанесение горизонтальной дорожной разметки, установка дополнительного освещения на дорогах.

Также ведется ремонт старого и устанавливается новое барьерное ограждение, светофоры, недостающие дорожные знаки, остановки и автопавильоны, тактильная плитка на тротуарах, восстанавливаются сами тротуары и бордюры.

Так, в 2018 году в ходе проекта «Безопасные и качественные дороги» на краевых дорогах было установлено 300 сигнальных столбиков, нанесено 19,5 тысяч квадратных метров разметки, установлено 650 погонных метров барьерных ограждений. На муниципальных дорогах нанесено 4,5 тысячи квадратных метров разметки, установлено 132 знака, 61 метр барьерного ограждения, 2 090 погонных метров лееров, 120 погонных метров искусственных неровностей и 34 металлических столбика.

Благодаря проекту «Безопасные и качественные дороги» второй год во Владивостоке повышается интенсивность движения, растет пропускная способность улиц и необходимый уровень безопасности дорожного движения. В 2017 году количество аварийно-опасных участков во Владивостоке снизилось на 7,6 %.

В прошлом году доля протяженности автомобильных дорог Владивостока, соответствующих нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, составляла 29 %. В этом году этот показатель возрос до 38 %, а к 2025 году планируется рост до 85 %.

Помимо ремонта дорог и тротуаров во Владивостоке установлены три новых светофора – на Фадеева, 1, Борисенко, 10/7, а также в районе дома №7 по улице Анны Щетининой. Мониторинг показал, что на этих участках высок риск возникновения ДТП и снижена пропускная способность автомобильных дорог по причине отсутствия регулирования пешеходных и транспортных потоков.

Кроме того, на улицах города появились новые дорожные знаки и ограждения.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]