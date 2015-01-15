Приморец незаконно хранил у себя дома боеприпасы

Прокуратурой Ленинского района г. Владивостока направлено в суд уголовное дело в отношении местного жителя, который обвиняется в незаконном приобретении и хранении боеприпасов.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру, обвиняемый незаконно хранил дома патроны калибра 7,62, часть из которых была обнаружена и изъята в декабре 2018 года.

О том, что в этой квартире незаконно хранятся патроны, стражам порядка стало известно от знакомого фигуранта, у которого незадолго до этого были обнаружены два патрона при проверке документов перед входом в здание одного из районных судов г. Владивостока.

Указанные боеприпасы мужчина взял из коробки в шкафу, где фигурант хранил все патроны.

Согласно выводам эксперта два патрона предназначались для пистолета конструкции Токарева, остальные — для нарезного огнестрельного оружия, все они были пригодны для стрельбы.

Фигурант вину в содеянном признал в полном объеме.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]