Приморец незаконно хранил у себя дома боеприпасы
Прокуратурой Ленинского района г. Владивостока направлено в суд уголовное дело в отношении местного жителя, который обвиняется в незаконном приобретении и хранении боеприпасов.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру, обвиняемый незаконно хранил дома патроны калибра 7,62, часть из которых была обнаружена и изъята в декабре 2018 года.
О том, что в этой квартире незаконно хранятся патроны, стражам порядка стало известно от знакомого фигуранта, у которого незадолго до этого были обнаружены два патрона при проверке документов перед входом в здание одного из районных судов г. Владивостока.
Указанные боеприпасы мужчина взял из коробки в шкафу, где фигурант хранил все патроны.
Согласно выводам эксперта два патрона предназначались для пистолета конструкции Токарева, остальные — для нарезного огнестрельного оружия, все они были пригодны для стрельбы.
Фигурант вину в содеянном признал в полном объеме.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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