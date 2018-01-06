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Анонс на 24 января

24 января во Владивостоке с 14.00 до 16.00 в администрации края (ул. Светланская, 22) пройдет XXXVI конференция Приморского регионального отделения партии «Единая Россия».

24 января во Владивостоке в 17.00 в библиотеке им. А. П. Чехова (пр-т 100-летия Владивостока, 48) состоится встреча с жителями для общественного обсуждения предложений в национальную программу развития Дальнего Востока.

24 января г. Владивосток, с/к «Олимпиец» (ул. Батарейная, 2). БК «Спартак-Приморье» Владивосток – БК МБА Москва. Суперлига – Первый дивизион по баскетболу среди мужских команд, сезон 2018/19.

24 января г. Владивосток, КСК «Фетисов Арена». ХК «Адмирал» Владивосток – ХК «Сибирь» Новосибирск. Чемпионат КХЛ по хоккею сезона 2018/19 гг.

24 января г. Фокино, спортзал гимназии №259 (ул. Постникова, 4а). II-ой этап Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» (спортивная гимнастика) в городском округе ЗАТО город Фокино. Начало в 14.00.

24-28 января г. Владивосток, спортзал СОШ № 82 (ДЮСШ «Русич», ул. Адм. Горшкова, 26). Первенство г. Владивостока по гандболу среди обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций города 2002-03 гг.р. 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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