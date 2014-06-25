Двое жителей Находки пообещали сжечь квартиру супружеской пары из-за 200 тысяч рублей

Прокуратура Находки утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух ранее судимых местных жителей.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру края, преступление было совершено в начале мая 2018 года. В вечернее время к потерпевшему и его супруге пришел ее двоюродный брат со своим знакомым. В ходе застолья гости решили отобрать деньги у хозяев квартиры. Злоумышленники сначала избили потерпевших, а потом потребовали перевести им на карту 200 тыс. рублей не позднее обеда следующего дня, а в случае невыполнения этих требований пообещали сжечь их квартиру.

Опасаясь за свою жизнь и жизнь своих детей, потерпевшие согласились на условия злоумышленников, убедив их в том, что исполнят все требования. После этого фигуранты покинули квартиру, а супруги сразу же обратились в полицию. Злоумышленники были оперативно установлены и задержаны стражами порядка.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]