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Двое жителей Находки пообещали сжечь квартиру супружеской пары из-за 200 тысяч рублей

Двое жителей Находки пообещали сжечь квартиру супружеской пары из-за 200 тысяч рублей

Фото: ptzgovorit.ru

Прокуратура Находки утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух ранее судимых местных жителей.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру края, преступление было совершено в начале мая 2018 года. В вечернее время к потерпевшему и его супруге пришел ее двоюродный брат со своим знакомым. В ходе застолья гости решили отобрать деньги у хозяев квартиры. Злоумышленники сначала избили потерпевших, а потом потребовали перевести им на карту 200 тыс. рублей не позднее обеда следующего дня, а в случае невыполнения этих требований пообещали  сжечь их квартиру.

Опасаясь за свою жизнь и жизнь своих детей, потерпевшие согласились на условия злоумышленников, убедив их в том, что исполнят все требования. После этого фигуранты покинули квартиру, а супруги сразу же обратились в полицию. Злоумышленники были оперативно установлены и задержаны стражами порядка.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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