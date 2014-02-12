Полиция устанавливает личность погибшей женщины-пешехода
В дежурную часть Уссурийска поступило сообщение о ДТП в районе дома №21 на улице Ленинградской.
На место происшествие прибыли сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой медицинской помощи.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК, 22-летний водитель автомашины «Субару Форестер» сбил женщину-пешехода, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате женщина получила травмы, несовместимые с жизнью.
По результатам медицинского освидетельствования алкоголя в крови водителя не обнаружено.
В ходе проверки по базам ГИБДД установлено, что водительского удостоверения у мужчины нет. В отношении него составлены протоколы по статьям Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях: 12.7 (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством), 12.37 (несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств).
ДТП произошло в темное время суток на освещенном участке дороги.
По факту автоаварии проводится проверка. Назначено проведение ряда исследований. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Полиция Уссурийска просит граждан помочь в установлении личности погибшей.
Приметы: на вид 60 лет, среднего телосложения, волосы каштановые, средней длины.
Была одета: куртка тканевая ниже колен темного цвета, штаны темно-синего цвета тканевые под джинсы, футболка серого цвета, сапоги черные, шапка вязаная белого цвета.
Особые приметы: серьги в форме полумесяца с фианитом.
Гражданам, обладающим информацией о личности погибшей, предлагают обращаться в дежурную часть отдела полиции по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Калинина, 17 или по телефону: 8(4234)32-16-26.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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