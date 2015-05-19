Выпуск социальных карт «Приморец» отложили на неопределенный срок
Социальные карты «Приморец», которыми смогут пользоваться пенсионеры, многодетные и другие категории льготников, в ближайшее время не появятся. Летом прошлого года сообщалось, что первые карты могут быть выпущены 1 декабря. Однако сейчас в пресс-службе администрации края отмечают, что проработка вопроса все еще продолжается, а окончательного решения о выпуске карт не принято до сих пор. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru.
Напомним, о грядущем введении социальной карты «Приморец» администрация края объявила 30 августа 2018 года, еще во времена врио губернатора Андрея Тарасенко. По замыслам создателей, карта должна была упростить льготникам получение скидок в торговых организациях (например, аптеках) и транспортных компаниях.
Как отмечала тогда бывший директор департамента труда и социального развития Приморского края Лилия Лаврентьева, рабочая группа определила льготные категории граждан, которые смогут воспользоваться картой. Это пенсионеры, многодетные, получатели детских пособий и другие − всего около 600 000 человек. Карты должны были выпустить в оборот к 1 декабря 2018 года. «Приморец» планировали делать именным, с фотографией получателя, предварительный макет карты был разработан еще к концу августа.
Отметим, что Лилия Лаврентьева с должности директора департамента труда и соцразвития уволилась по собственному желанию в середине октября. Возможно, в том числе и это стало причиной задержки внедрения проекта.
«По информации департамента труда и социального развития Приморского края, проработка вопроса по возможности внедрения социальной карты продолжается. Итоговых решений пока нет», – отметили в пресс-службе администрации Приморского края.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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