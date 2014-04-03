Во Владивостоке детский сад «Искорка» на Давыдова, 14 а готовится принять 170 малышей. После масштабного ремонта, проведенного городскими властями, идет набор персонала. Готовность сада оценил сегодня и. о. главы Владивостока Олег Гуменюк.

Детский сад «Искорка» был введен в эксплуатацию в 1977 году и принадлежал заводу «Изумруд». Позже его продали в частные руки. До 2017 года учреждение работало в статусе частного детского сада под руководством Людмилы Корицкой. Год назад женщина решила освободить помещения и передать сад муниципалитету.

Людмила Корицкая, бывшая заведующая детским садом «Искорка»: «Я всю жизнь отдала детям. Потом я сделала соответствующую бумагу, приехала в гороно. Вручила эту бумагу и сказала: я вам его дарю! Сейчас новая заведующая мне очень нравится, она старается, в любое время звонит и я прихожу, потому что очень много тонкостей».

Как только сад поступил в ведение администрации города, специалисты провели в нем масштабный ремонт. Теперь здесь новые санузлы, электропроводка, пищеблок. Отремонтированы помещения групп, музыкального и спортивного зала. Олег Гуменюк лично осмотрел помещения и территорию детского сада.

Олег Гуменюк, и. о. главы Владивостока: «Хороший комплекс, который нужен этому району. Есть недочеты, которые можно исправить. И те нормы, по '18-му году, соблюдены СанПиНу, а это самое главное».

Готовность сада к открытию составляет около 60%, сейчас идет набор персонала, закупка детской мебели и благоустройство территории. А уже в марте, в канун Международного женского дня, детский сад на Давыдова откроет свои двери для новых маленьких воспитанников.

Ваша оценка данного материала: 5 4 3 2 1 Голосовать Результаты опроса

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]