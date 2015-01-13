Группа дерзких разбойников-похитителей пойдет под суд во Владивостоке

В Приморье завершено расследование уголовного дела в отношении семерых местных жителей, которые состояли в организованной преступной группе. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на следствие. В зависимости от роли каждого они обвиняются в похищении человека, грабеже, покушении на мошенничество и разбое.

По версии следствия, в июле 2016 года в городе Владивостоке один из обвиняемых вместе с двумя знакомыми под предлогом многодневного медицинского обследования выманили 77-летнего мужчину из квартиры и похитили его и удерживали в гаражном боксе несколько дней. Обвиняемые похитили у пенсионера банковскую книжку, 5 тыс рублей и сотовый телефон. Впоследствии похитители предприняли попытку обманным путем снять деньги с банковского счета, но не смогли этого сделать, поскольку банковский работник заметила различие в подписях и отказала в выдаче денег.

В октябре 2017 году обвиняемый создал группу для разбойных нападений на продавцов электронно-вычислительной техники. В состав группы вошло 7 человек у каждого была своя роль. Участники организованной группы находили контакты потерпевших на портале частных объявлений. Например, на одного из таких продавцов они совершили нападение в квартире, связали присутствующих строительными хомутами и похитили вычислительную технику. Однако потерпевшему удалось освободиться от строительных хомутов, и вооружившись принадлежащим ему огнестрельным оружием, он догнал обвиняемых. Они бросили похищенное имущество на сумму 35 тыс рублей и скрылись. Во время последнего разбойного нападения обвиняемые были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]