Собственник знаменитого тигра Амура меняет животному прописку. Новые подробности скандала

Тигра Амура из приморского сафари-парка передадут в краснодарский парк тигров бесплатно. Об этом нашему корреспонденту сообщила пресс-секретарь губернатора Хабаровского края Надежда Томченко. Ранее директор приморского сафари-парка в публичном письме заявил, что тигра Амура оценили в один миллион четыреста тысяч рублей

Краснокнижный хищник был рожден в неволе, в зоосаде имени Сысоева в городе Хабаровске, и находится в оперативном управлении учреждения. В сафари-парк в Шкотовский район был передан на временное содержание. Как следует из письма Д.Мезенцева, в 2017 году руководитель зоосада в Хабаровске Андрей Долин направил обращение в министерство земельно-имущественной политики Хабаровского края с просьбой согласовать передачу тигра Амура в НП «ПАРК ТИГРОВ» в Краснодарский край.

В министерстве имущественных отношений Хабаровского края комментировать ситуацию не стали. По словам Надежды Томченко, парк тигров в Краснодарском крае является некоммерческим партнерством. «Зоосад передает тигра бесплатно. Его Андрей Долин мог оставить и в зоосаде, есть для этого вольер. Но содержание дорогостоящее — более миллиона рублей на одного тигра», - сообщила пресс-секретарь главы соседнего региона. «Тигр, кстати, даже после передачи Краснодарскому зоопарку будет принадлежать Хабаровскому краю», - добавила Надежда Томченко.

Напомним, что в Приморье эта история с передачей тигра Амура уже вызвала бурю негодования. Жители края в социальных сетях собирают подписи против переезда тигра, и даже обратились к губернатору Олегу Кожемяко (http://safaripark25.ru/news/obraschenie_valentiny_bassarginoj_k_gubernatoru_primorja_olegu_kozhemjako).

Полосатый хищник Амур прославился на всю страну дружбой с козлом, которого однажды привели «на обед» хищнику. Они даже жили в одном вольере, но через несколько месяцев отношения животных охладели.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]