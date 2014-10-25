Врачи не смогли спасти мужчину, упавшего в шахту лифта во Владивостоке

57-летний мужчина, упавший в шахту лифта во Владивостоке скончался. Эту информацию "Вести: Приморье" подтвердил родственник погибшего.

Напомним, трагедия произошла накануне, 23 января, в доме №32а по улице Коммунаров. В доме отключили свет, когда мужчина ехал в лифте. Запертый в темноте, мужчина запаниковал и, не дожидаясь специалиста, открыл дверь кабины и упал в шахту с высоты шестого этажа. На место происшествия прибыли две бригады скорой помощи. Пострадавшего госпитализировали, но все усилия медиков оказались тщетными, мужчину спасти не удалось.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]