Во Владивостоке водитель скорой и продавец поймали грабителя

В дежурную часть отдела полиции № 3 УМВД России по городу Владивостоку (Первореченский район) поступило сообщение врача скорой помощи о разбойном нападении.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК, неизвестный зашел в магазин по продаже смартфонов и, угрожая предметом, похожим на пистолет, похитил с витрины три телефона премиум-класса. Когда нападавший попытался скрыться, продавец бросился за ним в погоню. Между ними началась борьба. Проезжавший мимо водитель машины скорой помощи увидел происходящее и решил вмешаться: он помог скрутить злоумышленника и удерживал до приезда сотрудников полиции.

Прибывшие на место происшествия полицейские задержали 30-летнего ранее не судимого жителя Артема. В ходе личного досмотра у него обнаружен пневматический пистолет, которым злоумышленник угрожал потерпевшему. Похищенные средства связи изъяты.

В отделе полиции задержанный дал признательные показания.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации (Разбой, совершённый с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Полицейские проверяют его на причастность к ранее совершенным преступлениям.

Полиция выражает благодарность жителям Владивостока Александру Дегтяреву и Александру Волкову за активную гражданскую позицию, смелость и самоотверженность, проявленные при задержании подозреваемого.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]