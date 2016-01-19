Во Владивостоке водитель скорой и продавец поймали грабителя
В дежурную часть отдела полиции № 3 УМВД России по городу Владивостоку (Первореченский район) поступило сообщение врача скорой помощи о разбойном нападении.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК, неизвестный зашел в магазин по продаже смартфонов и, угрожая предметом, похожим на пистолет, похитил с витрины три телефона премиум-класса. Когда нападавший попытался скрыться, продавец бросился за ним в погоню. Между ними началась борьба. Проезжавший мимо водитель машины скорой помощи увидел происходящее и решил вмешаться: он помог скрутить злоумышленника и удерживал до приезда сотрудников полиции.
Прибывшие на место происшествия полицейские задержали 30-летнего ранее не судимого жителя Артема. В ходе личного досмотра у него обнаружен пневматический пистолет, которым злоумышленник угрожал потерпевшему. Похищенные средства связи изъяты.
В отделе полиции задержанный дал признательные показания.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации (Разбой, совершённый с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Полицейские проверяют его на причастность к ранее совершенным преступлениям.
Полиция выражает благодарность жителям Владивостока Александру Дегтяреву и Александру Волкову за активную гражданскую позицию, смелость и самоотверженность, проявленные при задержании подозреваемого.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
20.04.2017 Во Владивостоке задержан подозреваемый в разбойном нападении
-
12.05.2017 26-летний житель Владивостока, угрожая пистолетом, ограбил мужчину в лифте
-
17.03.2017 Во Владивостоке задержан подозреваемый в разбое
-
19.01.2016 По подозрению в разбойном нападении на магазин полицейскими задержан житель Приморья
-
23.12.2016 Полицейские задержали жителя Владивостока, подозреваемого в разбое
-
11.03.2017 Во Владивостоке мужчина похитил у прохожего деньги, угрожая пистолетом
Добавить комментарий