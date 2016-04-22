Трое в вагоне, не считая младенца: Необычная история произошла в поезде Владивосток—Москва

В дежурную часть Хабаровского ЛУ МВД России на транспорте поступила информация от фельдшера медицинского пункта станции Хабаровск-1 о том, что в пассажирский поезд сообщением «Владивосток—Москва» требуются инспекторы по делам несовершеннолетних. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу транспортных полицейских.

Прибыв по вызову, сотрудники полиции установили, что гражданка Кыргызстана, находясь на 36 неделе беременности, со своими двумя малолетними детьми возвращалась на родину из Владивостока, где проживала со своим мужем. В пути следования у женщины открылось кровотечение, и она была экстренно госпитализирована в один из роддомов Хабаровска. Так как дети остались без присмотра они были переданы инспекторам по делам несовершеннолетних транспортной полиции.

Девочки 1,5 и 3 лет практически не разговаривали, были одеты не по сезону и сильно проголодались. Полицейские накормили и переодели детей, а затем передали в Хабаровский специализированный дом ребенка.

В настоящее время за детьми приехал отец, а мама в это время родила ещё одну девочку.

Фото - транспортная полиция.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]