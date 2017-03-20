Строящийся во Владивостоке жилой комплекс попал в рейтинг самых дорогих в России

Специалисты базы данных о недвижимости ЦИАН подготовили рейтинг регионов России с самыми высокими ценами на квартиры в строящихся жилых комплексах. Как показало проведенное исследование, во многих субъектах федерации максимальные ценники на первичном рынке дорогого жилья сопоставимы со стоимостью небольших квартир бизнес-класса в Москве. При этом за цену самой дорогой квартиры в строящемся доме в столице можно приобрести остальные 19 лотов из топ-20 регионов России с самыми высокими ценами в новостройках.

Для данного рейтинга были отобраны проекты, в которых по состоянию на вторую половину января 2019 года продолжаются строительные работы. В каждом из регионов страны был выбран самый дорогой объект, стоимость которого и определила позицию субъекта в рейтинге.

Первое место досталось ЖК «Полянка/44» в Москве, который будет введен в эксплуатацию во 2 квартале 2019 года. Здесь покупатель может приобрести пентхаус 266 кв. м стоимостью 664,03 млн рублей.

Серебряный призер — Санкт-Петербург. Правда, максимальный ценник здесь значительно ниже, чем в Москве — 256 млн рублей. В этом бюджете выставлен на продажу пентхаус площадью 256 кв. м в жилом комплексе ESPER CLUB. Впрочем, до ввода в эксплуатацию остается еще целый год, за это время объект сможет несколько отыграть отставание от столицы.

Третье место — Московская область. ЖК Level Barvikha Residence. Самая дорогая квартира в строящемся доме здесь обойдется в 43,62 млн рублей. Level Barvikha Residence находится на престижном Рублево-Успенском шоссе. За эту сумму можно приобрести квартиру площадью 150 кв. м, а уже во втором квартале текущего года есть шанс получить ключи.

Награда за четвертое место отправляется в Приморский край, во Владивосток. В жилом комплексе «Аквамарин» в бухте Федорова самая дорогая на текущий момент квартира выставлена на продажу за 40,35 млн рублей. Площадь недвижимости составит 188 кв. м, а ввод в эксплуатацию запланирован на вторую половину 2019 года.

Далее в рейтинге представлены ЖК в Крыму, Новосибирской области, в Хабаровском и Алтайском краях, замыкают список жилые комплексы в Свердловской области и Краснодарском крае.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]