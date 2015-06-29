Пожарные потушили возгорание во владивостокской школе и осматривают место ЧП
24 января в 13.01 в пожарно-спасательную службу города Владивосток поступило сообщение о срабатывании автоматической пожарной сигнализации в средней школе № 33, расположенной на улице Сахалинская.
Незамедлительно (в 13.08) на место происшествия прибыли первые пожарные подразделения и приступили к тушению. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Наблюдалось сильное задымление внутри подвального помещения. В подвале школы горел хозяйственный хлам. По предварительной оценке общая площадь возгорания составила 20 кв. м. Учебные помещения не пострадали.
В 13.50 ликвидировано открытое горение. В настоящее время ведется осмотр места происшествия. К тушению привлечены 41 человек личного состава и 9 единиц техники.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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