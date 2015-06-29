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Пожарные потушили возгорание во владивостокской школе и осматривают место ЧП

Пожарные потушили возгорание во владивостокской школе и осматривают место ЧП

24 января в 13.01 в пожарно-спасательную службу города Владивосток поступило сообщение о срабатывании автоматической пожарной сигнализации  в средней школе № 33, расположенной на улице Сахалинская. 

Незамедлительно (в 13.08) на место происшествия прибыли первые пожарные подразделения и приступили к тушению. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Наблюдалось сильное задымление внутри подвального помещения. В подвале школы горел хозяйственный хлам. По предварительной оценке общая  площадь возгорания составила 20 кв. м. Учебные помещения не пострадали.

В 13.50 ликвидировано открытое горение. В настоящее время ведется  осмотр места происшествия. К тушению привлечены 41 человек личного состава и 9 единиц техники.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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