Агрессивный водитель ветеринарной клиники угрожал пистолетом автомобилисту во Владивостоке

Житель Владивостока обратился в правоохранительные органы с сообщением о хулиганских действиях на дороге. По словам горожанина, неизвестный водитель автомобиля ветеринарной лаборатории во время движения угрожал ему пистолетом.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru, водитель легкового авто рассказал, что инцидент произошел на ул. Некрасовской, где во время движения рулевой микроавтобуса с логотипом одной из ветеринарных лабораторий совершал опасные маневры и подрезал автомобили.

Когда возмущенный горожанин сделал ему замечание, агрессивный водитель открыл окно, а затем достал пистолет и направил его в сторону своего оппонента, который испугался и остановил машину на обочине.

Дорожный хулиган уехал с места происшествия, а второй участник событий позвонил стражам порядка. Мужчина описал приметы вооруженного водителя ветеринарной клиники, а полицейские начали проверку поступившей информации. Личность управлявшего микроавтобусом хулигана устанавливается.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]