В Приморье предрекают японские нашествие

В 2019 году в Приморье ожидают увеличения турпотока по всем направлениям, в частности из Японии. В связи с этим туристско-информационный центр Приморского края совместно с Японским центром запускают образовательную программу подготовки гидов-переводчиков и экскурсоводов для обслуживания и сопровождения японских туристов. Первое занятие пройдет 10 февраля.

По словам директора департамента туризма Приморского края Константина Шестакова, для приема и сопровождения японских гостей в крае нужны профессиональные специалисты, экскурсоводы и гиды-переводчики, которые должны создать комфортные условия для пребывания туристов на нашей территории и позаботиться о том, чтобы они получили приятные впечатления от путешествия по региону. Сотрудники туриндустрии должны улучшать имидж Владивостока и края как интересной и популярной туристической дестинации. Поэтому важно, чтобы специалисты были грамотными, образованными и старались непрерывно повышать качество обслуживания туристов», – подчеркнул глава ведомства.

Отметим, департамент туризма и приморский ТИЦ при поддержке партнеров уже реализовали несколько проектов, направленных на улучшение квалификации гидов-переводчиков и экскурсоводов региона. Наиболее успешный опыт – добровольная аттестация, которую прошли уже 44 человека. Также разработана программа экскурсий для корейских круизных пассажиров и проведена подготовка соответствующих специалистов совместно с Дальневосточным федеральным университетом и туроператорами.

Как рассказала директор приморского Туристско-информационного центра Дарья Гусева, в 2019 году подобная инициатива будет реализована совместно с Японским центром, Российским географическим обществом (РГО), Российским союзом туриндустрии и приморскими туроператорами. Организаторами разработана образовательная программа для гидов-переводчиков и экскурсоводов, сопровождающих японских туристов. Пробное занятие уже состоялось 20 января в Японском центре. Его посетили 42 человека, среди которых – практикующие, а также молодые начинающие гиды, студенты, туроператоры, которые пришли понять специфику работы, и краеведы. Полный курс обучения можно будет пройти с февраля по март.

«Наша цель – обучить определенный круг гидов-переводчиков стандартам обслуживания, предоставить информацию для всех, кто хочет повысить свой уровень профессионализма: освежить знания опытных работающих гидов и научить молодых специалистов, как начинать экскурсию, преподносить информацию и в целом работать с японскими туристами. На курсах мы также предоставим краткую методическую информацию, которая используется при подготовке к добровольной аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков. Специалисты не только получат знания по специфике работы с японцами, но и будут подготовлены к прохождению добровольной аттестации в этом году перед сдачей обязательного экзамена», – рассказала Дарья Гусева.

По ее словам, учащимся будут рассказывать об отношениях гида и туркомпании, об устройстве и принципах работы японских туркомпаний, про работу сопровождающего группу, а также о том, что необходимо знать при работе с японскими туристами, разницу между японским гостеприимством «омотэнаси» и так называемым сервисом и многое другое. Для образовательного курса уже разработан и согласован перечень из 10 экскурсий по Владивостоку, которые будут использоваться в дальнейшей работе. Сейчас краеведы РГО готовят краткие блоки информации по каждому объекту. В новых экскурсиях представлены памятные исторические места и достопримечательности Владивостока, а также интересно «обыграна» культурная привлекательность японских объектов. Профессору Тадаси Миямото, который и будет вести курсы, особенно понравилась тематическая экскурсия про иероглиф «властелин», который в переводе с японского означает «тигр».

«Россия для японцев ассоциируется с бурым медведем, но Владивосток именно с тигром. Для японцев тигр – более сакральное животное, чем медведь. Поэтому в плане имиджа Владивосток уже выделяется», – отметил японский профессор.

Он также поддержал идею экскурсии в местах съемок телепередач и фильмов (название): аниме, сериалов и телешоу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]