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Во Владивостоке наркоман обокрал собственных родителей

Во Владивостоке наркоман обокрал собственных родителей

Фото: ТАСС

Советским районным судом г. Владивостока вынесен приговор местному жителю, который признан виновным в совершении кражи.

«Как установлено в судебном заседании, преступление совершено лицом, являющимся потребителем наркотического средства синтетической группы – т.н. «скорость», - рассказали в прокуратуре.

Так, фигурант похитил имущество (общей стоимостью 16 тыс. рублей) своих родителей, которое в последующем сдал в ломбард, а на вырученные деньги приобрел наркотики.

Молодой человек ранее привлекался к уголовной ответственности и совершил кражу в период испытательного срока.

Признав подсудимого виновным в совершении указанных преступных деяний, суд назначил ему за содеянное 2 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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