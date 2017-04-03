Во Владивостоке наркоман обокрал собственных родителей
Советским районным судом г. Владивостока вынесен приговор местному жителю, который признан виновным в совершении кражи.
«Как установлено в судебном заседании, преступление совершено лицом, являющимся потребителем наркотического средства синтетической группы – т.н. «скорость», - рассказали в прокуратуре.
Так, фигурант похитил имущество (общей стоимостью 16 тыс. рублей) своих родителей, которое в последующем сдал в ломбард, а на вырученные деньги приобрел наркотики.
Молодой человек ранее привлекался к уголовной ответственности и совершил кражу в период испытательного срока.
Признав подсудимого виновным в совершении указанных преступных деяний, суд назначил ему за содеянное 2 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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