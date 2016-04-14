Во Владивостоке состоялась всероссийская акция «Отцовский патруль». Родители вместе со своими детьми сдавали нормативы ГТО. Задача мероприятия — показать насколько важен положительный пример отцов для здорового воспитания подрастающего поколения.

Не на словах, а на деле. Молодые отцы своим примером показывают детям, насколько важно заниматься спортом. От участников высоких рекордов никто не ждет! Для многих просто приобщиться к занятиям физкультуры — это уже важный шаг.

Евгений и Иван Крутиковы, отец и сын: «Сейчас мы планируем выполнить базовые упражнения ГТО. Тот минимум, который положен. В будущем, конечно же, нацелены на золотой значок. Сыну хочу привить тягу к спорту. Дома мы тренируемся, отжимаемся, качаем пресс, боксируем. Летом катаемся на велосипедах. Обязательно на яхтах, водные виды спорта».

Кто-то выполняет нормативы ГТО сам, а дети просто наблюдают. Другие же — наоборот — хотят, чтобы именно ребенок попробовал сделать свои первые шаги в спорте.

Максим и Анна Фирсовы, отец и дочь: «Ну, нам нравится, в принципе! Анюта, скажешь что-нибудь!»

- Да мне очень понравилось. Качать пресс особенно понравилось!

Всероссийская акция «Отцовский патруль» — это не просто периодические фестивали ГТО. Главная задача — создать специальные группы из числа наиболее активных родителей.

Екатерина Каратун, руководитель регионального центра тестирования по реализации комплекса ГТО: «Их основная цель будет, конечно же, проводить максимально работу среди населения и среди более молодого поколения. То есть среди наших детей. С привлечением к здоровому образу жизни, к физкультуре и спорту. Ну и, конечно же, выполнять нормы ГТО, так как это показатель здоровья человека».

Физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» успешно зарекомендовал себя в советское время. А потом на долгие годы о нем забыли. Лишь в 2014-м на самом высоком уровне было принято решение возродить систему ГТО.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]