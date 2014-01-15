Анонс на 25 января
25 января из Владивостока в Санкт-Петербург отправятся два блокадника, там они примут участие в памятных мероприятиях, посвященных 75-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны.
25-26 января г. Владивосток. Первенство г. Владивостока по дзюдо, дисциплина ката.
25 января — День штурмана Военно-Морского Флота России.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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