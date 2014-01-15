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Анонс на 25 января

25 января из Владивостока в Санкт-Петербург отправятся два блокадника, там они примут участие в памятных мероприятиях, посвященных 75-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны.

25-26 января г. Владивосток. Первенство г. Владивостока по дзюдо, дисциплина ката. 

25 января — День штурмана Военно-Морского Флота России.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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