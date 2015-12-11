Приморский сафари-парк решает вопрос о покупке тигра Амура

Приморский сафари-парк будет решать вопрос о покупке знаменитого тигра Амура, прославившегося дружбой с козлом Тимуром, если власти Хабаровского края выставят тигра на продажу, сообщил РИА Новости директор парка Дмитрий Мезенцев, передает «Вести: Приморье».

Напомним, Амура передают в зоопарк Краснодарского края решением властей Хабаровского края. Зверь изначально принадлежит Хабаровскому краю и находится в оперативном управлении КГБУК «Зоосад «Приамурский» имени В.П. Сысоева, откуда его в 2012 году передали в Приморье по программе размножения этого вида.

В среду гендиректор КГБУК «Зоосад «Приамурский» имени В.П. Сысоева Андрей Долин сообщил, что теоретически у сафари-парка есть возможность тигра выкупить, рыночная стоимость Амура в 1,3 миллиона рублей установлена бюро юридической экспертизы, она будет являться начальной в торгах. Вопрос о выставлении зверя на продажу решает минимущества Хабаровского края. Также Долин отмечал, что Амура готовят к переезду на законных основаниях.

«Нам никто не предлагал купить Амура. Если предложат, будем тогда решать, думать, конечно. Если предложат - другой вопрос», - сказал Мезенцев.

По словам Мезенцева, средняя балансовая стоимость одного тигра — 118 тысяч рублей.

«Зоопарки меняются тиграми, но никогда никто такой (1,3 миллиона рублей) суммы за тигра не давал. Они оценили его так, потому что это известный тигр. Сестру Амура Тайгу вообще не оценивали. Хотя у нас два тигра, но они провели комиссию по оценке одного», - говорит директор сафари-парка.

Он не исключил, что оценка могла быть сделана для того, чтобы выставить зверя на продажу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]