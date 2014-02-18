В Приморье судмедэкспертиза и ритуальная фирма не поделили морг. Видеорепортаж Максима Каленника
Разборки в морге! Администрация спасской больницы решила заселить в одно из помещений небольшого больничного морга коммерческую ритуальную фирму. Сотрудников судмедэкспертизы попросили срочно покинуть кабинет и вынести все вещи. В результате вынужденного уплотнения переодеваться, оформлять бумаги и даже пить чай санитары и патологоанатомы вынуждены в одном зале вместе с покойниками. В спасский морг отправились наши корреспонденты.
Скандал за квадратные метры происходит там, где по определению все должно быть без суеты — в спасском морге делят помещения.
Татьяна Бутко, санитар: «Вчера он ему рот затыкал и говорит: «Вон отсюда!» Скляр, который начальник ритуальной фирмы. Здесь они начали бурную деятельность. Продают трупы участковые, дежурная часть, больница. С этим сделать ничего не можем. За каждый труп его вызывают и он платит сумму тем, кто вызвал».
- А вам предлагают в эту комнату переехать, вы же тут вскрываете!
- Ну да! А еще, чтоб мы тут и обедали и все прочее.
Здание морга само по себе небольшое, к нему даже рефрижераторный холодильник пришлось пристраивать. Но администрация больницы решила: один из кабинетов, где санитары переодевались и отдыхали, сдать в аренду предприимчивым коммерсантам из похоронного бизнеса. Представитель ритуальной фирмы «Обелиск» спешно готовит помещение. Говорит, что место ну очень удобное для работы.
Олег Скляр, представитель ритуальной фирмы «Обелиск»: «Условия работы для нас и для морга, я считаю, нормальные будут».
- Почему не нашли для себя другое помещение?
- Клиентская база! Клиентская база моих клиенток для моей работы. Я пришел сюда, чтобы заниматься коммерческой деятельностью!
- Почему именно сюда?
- А мне так захотелось!
Прямо и открыто. Ведь «клиентскую базу» сюда привозят ежедневно. Место и вправду хлебное. Откровенная коммерция на смерти.
Татьяна Бутко, санитар:
- За что вас так невзлюбили?
- Там юрист нас невзлюбил в основном. Видать, мало денег поступает на больницу, а тут пообещали побольше.
Максим Каленник, корреспондент: «А в результате раздела помещений сотрудники морга спасской судмедэкспертизы вынуждены теперь принимать, одевать и выдавать умерших там же, где обедают и отдыхают».
Оценку происходящего просим дать больничного юриста. Говорит, все в рамках закона, больнице деньги нужны. Сотрудников судебной медэкспертизы обвиняет в финансовой нечистоплотности и в заселении коммерсантов в морг даже с точки зрения этики ничего плохого не видит.
Игорь Загорулько, юрист больницы: «Туда заезжает частное лицо, я не знаю, какая у него компания. У нас с частным лицом аренда. На два помещения».
- Чем частные лица могут заниматься в помещении морга?
- Только теми делами, которые разрешены в морге.
- Как думаете, чем будет заниматься это частное лицо?
- Ну, наверное, подготовкой тел. У него есть ритуальная контора, но это вне стен морга.
Но на наших глазах она вселяется непосредственно в морг! Знает ли юрист чем будет заниматься частное лицо в морге не известно. В краевом бюро судмедэкспертизы от происходящего в шоке. На место выезжает головное руководство — предстоит большой разбор полетов.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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