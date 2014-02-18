Разборки в морге! Администрация спасской больницы решила заселить в одно из помещений небольшого больничного морга коммерческую ритуальную фирму. Сотрудников судмедэкспертизы попросили срочно покинуть кабинет и вынести все вещи. В результате вынужденного уплотнения переодеваться, оформлять бумаги и даже пить чай санитары и патологоанатомы вынуждены в одном зале вместе с покойниками. В спасский морг отправились наши корреспонденты.

Скандал за квадратные метры происходит там, где по определению все должно быть без суеты — в спасском морге делят помещения.

Татьяна Бутко, санитар: «Вчера он ему рот затыкал и говорит: «Вон отсюда!» Скляр, который начальник ритуальной фирмы. Здесь они начали бурную деятельность. Продают трупы участковые, дежурная часть, больница. С этим сделать ничего не можем. За каждый труп его вызывают и он платит сумму тем, кто вызвал».

- А вам предлагают в эту комнату переехать, вы же тут вскрываете!

- Ну да! А еще, чтоб мы тут и обедали и все прочее.

Здание морга само по себе небольшое, к нему даже рефрижераторный холодильник пришлось пристраивать. Но администрация больницы решила: один из кабинетов, где санитары переодевались и отдыхали, сдать в аренду предприимчивым коммерсантам из похоронного бизнеса. Представитель ритуальной фирмы «Обелиск» спешно готовит помещение. Говорит, что место ну очень удобное для работы.

Олег Скляр, представитель ритуальной фирмы «Обелиск»: «Условия работы для нас и для морга, я считаю, нормальные будут».

- Почему не нашли для себя другое помещение?

- Клиентская база! Клиентская база моих клиенток для моей работы. Я пришел сюда, чтобы заниматься коммерческой деятельностью!

- Почему именно сюда?

- А мне так захотелось!

Прямо и открыто. Ведь «клиентскую базу» сюда привозят ежедневно. Место и вправду хлебное. Откровенная коммерция на смерти.

Татьяна Бутко, санитар:

- За что вас так невзлюбили?

- Там юрист нас невзлюбил в основном. Видать, мало денег поступает на больницу, а тут пообещали побольше.

Максим Каленник, корреспондент: «А в результате раздела помещений сотрудники морга спасской судмедэкспертизы вынуждены теперь принимать, одевать и выдавать умерших там же, где обедают и отдыхают».

Оценку происходящего просим дать больничного юриста. Говорит, все в рамках закона, больнице деньги нужны. Сотрудников судебной медэкспертизы обвиняет в финансовой нечистоплотности и в заселении коммерсантов в морг даже с точки зрения этики ничего плохого не видит.

Игорь Загорулько, юрист больницы: «Туда заезжает частное лицо, я не знаю, какая у него компания. У нас с частным лицом аренда. На два помещения».

- Чем частные лица могут заниматься в помещении морга?

- Только теми делами, которые разрешены в морге.

- Как думаете, чем будет заниматься это частное лицо?

- Ну, наверное, подготовкой тел. У него есть ритуальная контора, но это вне стен морга.

Но на наших глазах она вселяется непосредственно в морг! Знает ли юрист чем будет заниматься частное лицо в морге не известно. В краевом бюро судмедэкспертизы от происходящего в шоке. На место выезжает головное руководство — предстоит большой разбор полетов.

Ваша оценка данного материала: 5 4 3 2 1 Голосовать Результаты опроса

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]