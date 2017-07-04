Снежный накат на дороге в Чугуевском районе сыграл злую шутку с автомобилистами
ДТП с пострадавшими произошло в районе 4 км автодороги Осиновка—Рудная Пристань—Соколовка. На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой медицинской помощи.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК, 32-летняя женщина за рулем автомобиля «Митсубиси Паджеро» двигалась со стороны села Соколовка в направлении села Ново-Михайловка. Не справившись с управлением, автомобилистка выехала на полосу встречного движения, где совершила столкнулась с автомобилем «Тойота Виста». По инерции «Висту» отбросило назад и она столкнулась с остановившимся автомобилем «Тойота Ленд Краузер Прадо».
В результате аварии пострадали три человека: водители «Митсубиси Паджеро» и «Тойота Виста», а также пассажир «Тойота Ленд Краузер Прадо». В двух случаях помощь оказана на месте происшествия, после чего назначено амбулаторное лечение, 51-летнего водителя «Тойота Виста» госпитализировали с травмами головы, бедра и переломом ребер.
Стаж вождения водителя «Митсубиси Паджеро» – 4 года, к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения женщина не привлекалась.
ДТП произошло в светлое время суток на участке с асфальтовым покрытием, имеющим снежный накат.
По факту происшествий проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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