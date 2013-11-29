Новости Общество

QR Код этой страницы
Сегодня, 18:06
  0

24 новых автомобиля пополнят службу «скорой» в Приморье

24 новых автомобиля пополнят службу «скорой» в Приморье

Фото: Администрация ПК

Служба скорой медицинской помощи Приморского края в ближайшее время пополнится 24 новыми автомашинами. Новый сантранспорт приобретен для региона на средства федерального бюджета.

Как сообщили «Вестям: Приморье» в департаменте здравоохранения, часть автомашин уже прибыла в край и проходит подготовительные процедуры.

«В Приморье уже доставлена большая часть автомашин. Сейчас транспорт проходит техническую проверку и ставится на учет. Другая часть машин ожидается в конце января – начале февраля», – сообщил и.о. директора департамента здравоохранения Виктор Фисенко.

Он подчеркнул, что новые «скорые» – отечественного производства, УАЗы и ГАЗы, укомплектованные всем необходимым оборудованием.

Так, в каждой машине есть дефибриллятор, аппарат искусственной вентиляции легких, ингалятор и другое современное оборудование. Здесь присутствует система видеорегистрации, сейф для хранения лекарственных препаратов, есть дополнительные приборы отопления, кондиционирование. Такая оснащенность позволяет обеспечивать комфортное перемещения как медицинских бригад, так и пациентов.

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:






Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря