24 новых автомобиля пополнят службу «скорой» в Приморье
Служба скорой медицинской помощи Приморского края в ближайшее время пополнится 24 новыми автомашинами. Новый сантранспорт приобретен для региона на средства федерального бюджета.
Как сообщили «Вестям: Приморье» в департаменте здравоохранения, часть автомашин уже прибыла в край и проходит подготовительные процедуры.
«В Приморье уже доставлена большая часть автомашин. Сейчас транспорт проходит техническую проверку и ставится на учет. Другая часть машин ожидается в конце января – начале февраля», – сообщил и.о. директора департамента здравоохранения Виктор Фисенко.
Он подчеркнул, что новые «скорые» – отечественного производства, УАЗы и ГАЗы, укомплектованные всем необходимым оборудованием.
Так, в каждой машине есть дефибриллятор, аппарат искусственной вентиляции легких, ингалятор и другое современное оборудование. Здесь присутствует система видеорегистрации, сейф для хранения лекарственных препаратов, есть дополнительные приборы отопления, кондиционирование. Такая оснащенность позволяет обеспечивать комфортное перемещения как медицинских бригад, так и пациентов.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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