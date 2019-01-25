С повышением НДС в новом году серьезно выросли цены на большинство товаров. Но на некоторые сферы бизнеса такие изменения еще не успели значительно повлиять, так как продукция была изготовлена заранее. Например, на мебельную индустрию. Где можно выгодно совершить покупку?

Сэкономить пространство, но при этом создать вместительную и стильную систему хранения по силам специалистам мебельного ателье «Аристо». Одно и основных направлений компании — производство шкафов-купе. Специалисты предлагают широкий выбор фасадов и оформления.

Елена Добровольная, директор по продажам мебельного ателье «ARISTO»: «Мебель - это не только конструкция для хранения различных вещей, но и украшение помещения. А удобная мебель, это залог домашнего уюта. Мы всегда рады видеть в наших салонах клиентов, а также приглашаем к сотрудничеству дизайнеров и застройщиков».

Раздвижные двери закрываются плавно и бесшумно. Стекла и зеркала защищены специальной, противоударной пленкой. Детали встроенного шкафа крепятся на алюминиевый монтажный профиль. За счет этого скрываются неровности стен и конструкция становится намного прочнее обычной мебели. Консультанты приедут к вам на объект рассчитают размер шкафа-купе. Специалисты также помогут продумать и внутреннее наполнение. В ассортименте сетчатые полки, выдвижные корзины, обувницы. Установку производят сотрудники компании — быстро, чисто и точно в срок. Оценить качество и разнообразие продукции можно в фирменных салонах мебельного ателье «ARISTO».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]