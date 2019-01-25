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Школа №33 во Владивостоке ушла на вынужденные каникулы

Сегодня, 25 января, в 33-ей школе Владивостока отменены занятия учащихся. После сильного пожара здание в копоти, учителя и родители учеников школы отмывают кабинеты и коридоры. Сажа с трудом поддается неквалифицированным уборщикам. Когда учащиеся смогут приступить к занятиям, пока не известно.

Напомним, накануне в школе №33 краевого центра произошел сильный пожар. Все школьники и педагоги вовремя эвакуировались. Однако, оказалось, что пожарные выходы в здании были заперты. Старшеклассники, чтобы спастись, вышибали массивные железные двери пожарного выхода.

Причина возгорания установлена - горели вещи в подсобном помещении, расположенном в цоколе здания, которые хранились в нарушение противопожарной безопасности. По словам заместителя председателя краевой комиссии по ЧС Олега Мельникова, 18 декабря администрация школы получила предписание Госпожнадзора об устранении данных нарушений, но не выполнила его как положено.

Как сообщили в администрации Владивостока, во всех школах и детских садах города пройдут проверки пожарной безопасности.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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