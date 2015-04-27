Полицейские задержали подозреваемого в серии угонов и краж на территории Дальнереченского района Приморья

В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Дальнереченский» поступили семь сообщений жителей сел Малиново, Ясная Поляна и Ракитное о кражах. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, превысила 250 тысяч рублей. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

Полицейскими установлено, что злоумышленник проникал в жилища и гаражи потерпевших, совершая хищения денежных средств и личного имущества граждан.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России «Дальнереченский» установили личность и задержали злоумышленника.

В отделе полиции 26-летний житель села Малиново дал признательные показания. Он указал место, где спрятал похищенное имущество, и рассказал, что денежные средства тратил на приобретение алкогольных напитков и продукты питания.

Установлено, что в селе Ясная Поляна он совершил две кражи с незаконным проникновением в жилище. В селе Малиново из частного дома на улице Школьной похитил 100 тысяч рублей, а из квартиры дома на улице Пионерской ночью, когда владелец дома и его семья спали, он украл 50 тысяч рублей, смартфон, рюкзак с документами и личным имуществом потерпевшего, которые впоследствии спрятал в лесном массиве.

В этот же период времени у своего односельчанина, занимавшегося частным извозом, злоумышленник похитил портмоне с деньгами, документами и банковскими картами. В дальнейшем, находясь в Дальнереченске, располагая данными пинкода к платежным картам, находившимся в портмоне, снял со счета потерпевшего всю имеющуюся наличность.

Путешествуя по Дальнереченскому району, в селах Любитовка и Ракитное с территории частных домовладений и гаражей он похитил два мотоцикла ИЖ Планета-5, и два велосипеда. Однако довести свой преступный умысел до конца не смог из-за сильного алкогольного опьянения. В первом случае злоумышленник не справился с управлением и врезался в столб электропередач, а во втором — откатив мотоцикл в конец улицы, не смог его завести.

Велосипеды он привел в негодность и бросил: один на обочине автодороги за селом Ракитное, а второй — в отдаленном селе Пожига, куда ему все же удалось доехать.

В настоящее время часть похищенного имущества изъята и возвращена законным владельцам.

Следственным подразделением возбуждены уголовные дела по статьям Уголовного кодекса Российской Федерации 158 (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище, помещение либо иное хранилище, с причинением значительного ущерба гражданину) и 166 (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).

Учитывая личность, обстоятельства и рецидив преступлений к фигуранту уголовного дела применена мера пресечения — арест.

В настоящее время полицейские проверяют причастность злоумышленника к ранее совершенным аналогичным преступлениям.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]