Один лесной пожар потушен в Приморье
Один лесной пожар потушили в Приморье за прошедшие сутки, 24 января. Возгорание произошло в Ольгинском районе.
Как сообщили «Вестям: Приморье» в краевом департаменте лесного хозяйства, пожар ликвидирован в Маргаритовском участковом лесничестве Ольгинского района. На его тушении были задействованы 10 человек – сотрудники «Приморской авиабазы» и «Приморского лесничества», а также две единицы техники.
«По данным космического мониторинга ИСДМ “Рослесхоз”, на территории Приморского края выявлено 14 тепловых аномалий», – уточнили в ведомстве.
Всего с начала года в Приморье на землях лесного фонда ликвидировано 17 пожаров.
Напомним, особый противопожарный режим продолжает действовать в трех муниципалитетах: Уссурийском городском округе, Партизанском и Хасанском районах. Также с 11 января решением краевой КЧС под руководством Губернатора Олега Кожемяко в 19 муниципалитетах объявлено открытие пожароопасного сезона на части земель лесного фонда.
Сообщить о пожаре можно по единому телефону: 112, воспользовавшись «прямой линией» лесной охраны: 8 (800) 100-94-00, или бесплатным мобильным приложением «Берегите лес».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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