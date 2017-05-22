Новости Общество

QR Код этой страницы
Сегодня, 12:36
  0

Один лесной пожар потушен в Приморье

Один лесной пожар потушен в Приморье

Один лесной пожар потушили в Приморье за прошедшие сутки, 24 января. Возгорание произошло в Ольгинском районе.

Как сообщили «Вестям: Приморье» в краевом департаменте лесного хозяйства, пожар ликвидирован в Маргаритовском участковом лесничестве Ольгинского района. На его тушении были задействованы 10 человек – сотрудники «Приморской авиабазы» и «Приморского лесничества», а также две единицы техники.

«По данным космического мониторинга ИСДМ “Рослесхоз”, на территории Приморского края выявлено 14 тепловых аномалий», – уточнили в ведомстве.

Всего с начала года в Приморье на землях лесного фонда ликвидировано 17 пожаров.

Напомним, особый противопожарный режим продолжает действовать в трех муниципалитетах: Уссурийском городском округе, Партизанском и Хасанском районах. Также с 11 января решением краевой КЧС под руководством Губернатора Олега Кожемяко в 19 муниципалитетах объявлено открытие пожароопасного сезона на части земель лесного фонда.

Сообщить о пожаре можно по единому телефону: 112, воспользовавшись «прямой линией» лесной охраны: 8 (800) 100-94-00, или бесплатным мобильным приложением «Берегите лес».

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:






Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря