«Вести: Приморье»: Как не стать жертвой квартирных мошенников?
В Уссурийске участились случаи мошенничества, связанные с переводами денежных средств. Самый распространенный вид обмана — получение предоплаты за аренду жилья. По какой схеме работают аферисты? Репортаж на эту тему смотрите в итоговом выпуске программы «Вести: Приморье» в 20.45 на телеканале «Россия-1».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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