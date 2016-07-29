«Вести: Приморье»: Как не стать жертвой квартирных мошенников?

В Уссурийске участились случаи мошенничества, связанные с переводами денежных средств. Самый распространенный вид обмана — получение предоплаты за аренду жилья. По какой схеме работают аферисты? Репортаж на эту тему смотрите в итоговом выпуске программы «Вести: Приморье» в 20.45 на телеканале «Россия-1».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]