Водитель Subaru влетел в два микроавтобуса в Снеговой Пади
Три автомобиля столкнулись во Владивостоке в районе Снеговая Падь.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на инстаграм dps_vl, ДТП с участием трех автомобилей произошло в районе ул. Адмирала Горшкова, 24.
Как рассказали очевидцы, Subaru выезжал со второстепенной дороги и столкнулся с двумя микроавтобусами. Машины получили значительные повреждения, в районе ДТП собирается пробка.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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