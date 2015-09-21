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Водитель Subaru влетел в два микроавтобуса в Снеговой Пади

Водитель Subaru влетел в два микроавтобуса в Снеговой Пади

Фото: dps_vl

Три автомобиля столкнулись во Владивостоке в районе Снеговая Падь.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на инстаграм dps_vl, ДТП с участием трех автомобилей произошло в районе ул. Адмирала Горшкова, 24.

Как рассказали очевидцы, Subaru выезжал со второстепенной дороги и столкнулся с двумя микроавтобусами. Машины получили значительные повреждения, в районе ДТП собирается пробка.

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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