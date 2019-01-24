Полиция: Одной из причин пожара в школе во Владивостоке могла быть детская шалость
Владивостокские полицейские рассматривают различные версии причин произошедшего в четверг возгорания в школе № 33.
Школа, расположенная на ул. Сахалинская в Первомайском районе города, загорелась утром в четверг, 24 января. На место незамедлительно прибыли пожарные и следственно-оперативная группа отдела полиции. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.
Возгорание было локализовано, пострадавших среди учащихся и сотрудников учебного заведения нет.
Установлено, что возгорание произошло в подсобном помещении на площади 20 кв. метров, расположенном в цокольном этаже школы.
Сейчас специалисты устанавливают обстоятельства происшествия, опрашивают учащихся и персонал школы. Рассматриваются различные версии причин возгорания, в том числе, и детская шалость.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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