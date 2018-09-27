Щенки от VIPа разъехались по Приморью
Губернатор в своем аккаунте в инстаграм объявил о том, что подарит собак породы маремма абруццкая овчарка надежным людям с детьми и частным домом, так как животным нужно много пространства. Пост набрал свыше 400 комментариев. Из всех желающих Олег Кожемяко лично выбрал две семьи из Лазо и Арсеньева. Хотя щенкам только 4 месяца, выглядят они, как взрослые животные. Собаки уже привиты и имеют свои паспорта. Это девочка — Габриэла и её брат — Антонио. Глава Приморья передал овчарок новым хозяевам, дал советы по уходу за животными и пообещал при возможности навещать семьи.
Олег Кожемяко, губернатор Приморского края: «Охранные функции очень хорошие, очень привязанная к семье, к детям. Очень интеллигентная».
Дарья Ольховая, житель п. Лазо: «Я бы хотела ухаживать за ней очень хорошо, я бы каждый день рано утром выходила на улицу и кормила собаку».
Юлия Забава, житель п. Лазо: «Мы написали сообщение, написали о себе, что мы живем в Лазовском районе, что у нас есть ребенок, у нас есть возможности содержать собаке, и всё получилось. Поэтому надо верить!»
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
31.12.2018 Олег Кожемяко: «Приморский край станет надежной гаванью для всех!»
-
22.12.2018 Олег Кожемяко провел ночь на 22 декабря на дорогах Владивостока (фото)
-
31.10.2018 Олег Кожемяко пообещал решить транспортные проблемы Владивостока
-
17.10.2018 Олег Кожемяко посетил город Артём
-
27.09.2018 Кожемяко и Приморье: чего ждать от нового главы края
-
27.09.2018 Олег Кожемяко назначен врио губернатора Приморского края
Добавить комментарий