Щенки от VIPа разъехались по Приморью

Губернатор в своем аккаунте в инстаграм объявил о том, что подарит собак породы маремма абруццкая овчарка надежным людям с детьми и частным домом, так как животным нужно много пространства. Пост набрал свыше 400 комментариев. Из всех желающих Олег Кожемяко лично выбрал две семьи из Лазо и Арсеньева. Хотя щенкам только 4 месяца, выглядят они, как взрослые животные. Собаки уже привиты и имеют свои паспорта. Это девочка — Габриэла и её брат — Антонио. Глава Приморья передал овчарок новым хозяевам, дал советы по уходу за животными и пообещал при возможности навещать семьи.

Олег Кожемяко, губернатор Приморского края: «Охранные функции очень хорошие, очень привязанная к семье, к детям. Очень интеллигентная».

Дарья Ольховая, житель п. Лазо: «Я бы хотела ухаживать за ней очень хорошо, я бы каждый день рано утром выходила на улицу и кормила собаку».

Юлия Забава, житель п. Лазо: «Мы написали сообщение, написали о себе, что мы живем в Лазовском районе, что у нас есть ребенок, у нас есть возможности содержать собаке, и всё получилось. Поэтому надо верить!»

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]