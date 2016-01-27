Новоселы испортили жизнь целому подъезду во Владивостоке
Жильцы дома №28 по улице Ильичева в городе Владивостоке возмущены подведением новоселов. В квартиру на пятом этаже въехали новые жильцы и, как полагается, начали с капитального ремонта. Сегодня, 25 января, жильцы обнаружили кучи мусора в подъезде на втором и третьем этажах, а также на улице возле подъезда. Причем крупнокабаритный мусор пытались сначала выбросить в мусоропровод, который естественно засорился. Об этом в редакцию "Вести: Приморье" сообщили жильцы дома.
Отметим, что согласно российскому законодательству, запрещено складирование отходов на общих подъездных площадках по ряду причин:
- Это противоречит правилам пожарной безопасности. В соответствии с Постановлением Правительства России от 25 апреля 2012 г. №390 запрещается организовывать на лестничных площадках кладовки, хранить в подъездах мебель и иные пожароопасные вещи. Также нельзя производить загромождение дверей и люков общих балконов и лоджий, эвакуационных выходов и т.д. Большая часть из выставляемых в подъезды отходов является горючей, поэтому складирование мусора на лестничных площадках – прямое нарушение противопожарного режима, регламентируемое статьей 20.4 КоАП РФ.
- Это противоречит правилам содержания жилых домов. В соответствии с Постановлением Госстроя РФ в перечень обязанностей компании, осуществляющей обслуживание многоквартирного дома, входит обязательное обеспечение требуемого санитарного состояния лестничных площадок. За нарушения данных правил лица привлекаются к ответственности согласно статье 7.22 КоАП РФ.
- Это противоречит санитарно-гигиеническим правилам. Захламление подъездов многоквартирных домов препятствует выполнению должной уборки, в результате чего возникают разные виды загрязнений, распространяются пыль и инфекции, появляются насекомые и грызуны.
Штраф за мусор в подъезде может быть разным, он зависит от категории лиц и вида административного нарушения:
- За несоблюдение противопожарных правил. В данном случае выписывается штраф в размерах: для жильцов – 2-3 тыс. руб., для должностных и юридических лиц – 6-15 тыс. и 150-200 тыс. руб. соответственно, для ИП – 20-30 тыс. руб.
- За несоблюдение требований к содержанию жилых многоквартирных домов. Предусмотрены штрафы: для должностных и юридических лиц – 4-5 тыс. и 40-50 тыс. руб. соответственно.
- За нарушения санитарно-гигиенических правил. Штрафы в размерах: для простых жильцов – 0,5-1 тыс. руб., для должностных и юридических лиц – соответственно 1-2 тыс. и 10-20 тыс. руб., для ИП – 1-2 тыс. руб.
Жильцы дома №28 по улице Ильичева не намерены мириться с нечистоплотными соседями, и собираются обратиться в Управляющую компанию и к участковому уполномоченному полиции.
Обновление в 16.00: В управляющей компании оперативно отреагировали на жалобу жильцов и очистили подъезд от мусора.
Как пояснили новоселы, это свинство - дело не их рук, а прежних хозяев этой квартиры, которых попросили очистить помещение перед переездом.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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