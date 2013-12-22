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В Приморье на трассе сгорел рейсовый автобус

Фото: dps_vl

В Приморье в Хасанском районе очевидцы сняли на видео, как на трассе полыхает рейсовый автобус.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на инстаграм dps_vl, транспортное средство горело на повороте на Посьет.

В МЧС сообщили, что информация о возгорании на дороге поступила в на пульт пожарной охраны Хасанского района 12.57. Рейсовый автобус вспыхнул на трассе Уссурийск—Славянка—Посьет. Немедленно на место происшествия были направлены расчеты огнеборцев.

Прибыв на место спустя 10 минут, пожарные столкнулись с горением по всей площади автобуса. Все 6 пассажиров самостоятельно покинули салон. Пострадавших нет.

В 13.12 пожар был локализован, а в 14.13 полностью ликвидирован. Общая площадь пожара составила 40 кв.м. При тушении было задействовано 3 человека личного состава и 1 единица техники.

***

Полиция проводит проверку по факту возгорания автобуса на трассе в Приморье.

«В дежурную часть отдела МВД России по Хасанскому району поступило сообщение о возгорании рейсового автобуса на въезде в поселок Посьет», - сообщили в полиции.

На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции и МЧС.

Возгорание локализовано. В результате происшествия никто не пострадал.

Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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