В Приморье капитан полиции поймана на пособничестве в хищении миллиона
Советский районный суд г. Владивостока вынес приговор местной жительнице. Она осуждена за пособничество в мошенничестве с использованием служебного положения.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру, преступление совершено в период, когда фигурантка занимала должность старшего инспектора отдела административной практики УГИБДД УМВД России по Приморскому краю.
Так, используя свое служебное положение в период с октября 2012г. по апрель 2014г., фигурантка помогала в хищении путем обмана денег, принадлежащих УМВД России по Приморскому краю.
Являясь ответственным лицом по учету рабочего времени (составление табеля учета рабочего времени), она умышленно вносила недостоверные сведения о якобы выполнении старшим инспектором отдела административной практики УГИБДД УМВД России по ПК своих должностных обязанностей, проставляя в табеле 8-часовую занятость при фактическом отсутствии данного лица на рабочем месте.
В дальнейшем, на основании представленных документов, содержащих заведомо ложные сведения, необоснованно перечислялись денежные средства для оплаты труда лица, фактически не исполнявшего свои должностные обязанности.
В результате таких действий бюджету регионального управления МВД причинен ущерб на общую сумму 1 млн 292 тыс. рублей.
Уголовное дело в отношении лица, незаконно получавшего зарплату, выделено в отдельное производство.
Признав подсудимую виновной в пособничестве в совершении мошеннических действий, суд назначил ей за содеянное (с учетом смягчающих обстоятельств) 3 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года 6 месяцев, с лишением права занимать должность в правоохранительных органах сроком на 3 года. Кроме этого, суд лишил осужденную специального звания «капитан полиции».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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