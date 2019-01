Отправиться в круиз теперь можно из Владивостока

Новый круизный сезон во Владивостоке столице обещает быть очень насыщенным. Как сообщили во Владивостокском морском терминале, первые лайнеры посетят краевую столицу уже в марте, в целом же в этом году круизные суда причалят к приморским берегам как минимум 16 раз. Первым регион посетит лайнер Albatros, путешествующий под флагом Багамских островов. Завершится круизный сезон в конце октября. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

«Мы ожидаем прибытия как уже известных приморцам лайнеров, так и «новичков». Например, в апреле и мае край трижды посетит хорошо знакомая нашим жителям Costa NeoRomantica, в мае, сентябре и октябре пять раз зайдет CostaSerena. Мы снова встретим суда Ocean Dream и Diamond Princess. Впервые же в крае побывают «голландцы» Maasdam и Westerdam», – отметил генеральный директор терминала Валерий Нагорный, добавив, что в данный момент также ожидается подтверждение захода в регион крупнотоннажных судов Spectrum of the Seas и Quantum of the Seas компании Royal Caribbean.

Особенно важно, по словам руководителя терминала, что в этом году Владивосток вернет себе статус порта начала и окончания круизов – местные жители смогут купить билет и отправиться в круизное путешествие прямо из родного города.

«30 мая российские пассажиры смогут из Владивостока отправиться в круиз на лайнере Costa NeoRomantica по городам Японии и Республики Корея. Маршрут построен таким образом, чтобы охватить как можно больше портов: Токио, Хакодате, Кобе (Киото), Чеджу, Кагосиму и Хаконе-Фудзи. Купить билет и стать пассажиром лайнера может каждый желающий», – подчеркнул он, уточнив, что последний раз такая возможность у приморцев была около 10 лет назад.

