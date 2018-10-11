Анонс на 26 января

26 января в 12.00 в театре молодежи Владивостока (Светланская, 15а) − спектакль «Кошки».

26 января в 12.00 − Приморская краевая филармония (Светланская, 15) − детская музыкальная программа «Веселые потешки, забавы да пересмешки».

26 января в 14.00 − «Приморское кольцо» (Приморское Кольцо, 1) − спортивный праздник «Льдышка».

26 января в 14.00 − в библиотеке «БУК» Владивостока (Светланская, 55) − фотокросс.

26 января в 14.00 − на Приморской сцене Мариинского театра (Фастовская, 20) − балет «Корсар».

26 января в 17.00 − «Фетисов-Арена» (Маковского, 284) − матч «Адмирал» − «Сибирь».

26 января в 17.00 − Приморская сцена Мариинского театра (Фастовская, 20) − концертная программа «Музыка немецкого романтизма».

26 января в 18.00 – ТКК Undeground во ВГУЭС (Гоголя, 39а) – открытый фестиваль-конкурс индийского танца Namaste India.

26 января в 18.00 – в Театре молодежи Владивостока (Светланская, 15а) – спектакль «Завтра была война».

26 января в 18.00 − Приморская краевая филармония (Светланская, 15) − эстрадная концертная программа «Хорошее настроение».

18:30 – Театр имени М. Горького (Светланская, 49) – спектакль «Сергей Есенин. Исповедь».

26 января г. Владивосток, Краевой дом физкультуры (Партизанский пр-т, 2). Кубок г. Владивостока по самбо среди девушек памяти мастера спорта России Оксаны Бовкун. Начало в 10.00. Подробнее

26 января г. Владивосток, дом культуры «Традиции и современность» (ул. Бурачка, 15). Новогодний турнир г. Владивостока по русским шашкам. Начало в 12.00.

26 января - г. Владивосток, пляж «Юбилейный», Центр зимнего плавания и закаливания «Косатка ДВ» (Спортивная набережная). Мастер-класс по моржеванию. Открытые краевые соревнования по зимнему плаванию. Начало в 12.00.

26 января - г. Владивосток. Чемпионат г. Владивостока по практической стрельбе, дисциплина – пистолет.

26 января в 10.00 - п. Артемовский, стадион «Энергетик» (ул. Днепростроевская, 4). Открытый турнир Артемовского городского округа по хоккею среди ветеранов, посвященный памяти Л.С. Шевцова.

26 января в 11.00 - г. Фокино, стадион (ул. Клубная, 2). Открытое Первенство городского округа ЗАТО город Фокино по дартсу «101 по четным числам» среди мальчиков и девочек 10-12 лет.

26-27 января г. Владивосток, хоккейные коробки (ул. Героев Хасана, 12; ул. Адм. Невельского, 31; ул. Фанзавод, 18; ул. Русская, 86; пр-т 100-летия Владивостока, 29а). Городской турнир по хоккею на призы главы Владивостока среди дворовых команд.

26 (27) января г. Владивосток, озеро Юность (ост. Молодежная). Турнир г. Владивостока по мотогонкам на льду.

26-27 января г. Куйбышев. ВК «Олимп» Куйбышев - ВК «Приморочка» Владивосток. Чемпионат России Высшей лиги «А» по волейболу среди женских команд.



26-27 января в 11.00 в г. Лесозаводске, спортивный центр (ул. Спортивная, 5). Чемпионат и Первенство Приморского края по кикбоксингу в разделе фулл-контакт.

26-27 января в г. Арсеньеве, СШ «Юность». Командное Первенство городского округа по шахматам «Белая Ладья» среди школьников.

26 января – Международный день таможенника.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]