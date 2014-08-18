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Вчера, 15:59
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Временный мост к поселку Преображение откроют на следующей неделе

Временный мост к поселку Преображение откроют на следующей неделе

Фото: Администрация ПК

Движение по временному мосту через реку Соколовка, ведущему к поселку Преображение, откроют на следующей неделе.

Как сообщили «Вестям: Приморье» в департаменте транспорта и дорожного хозяйства края, сразу после этого строители начнут разбор существующего аварийного моста и приступят к бурению свай.

«Длина временного металлического моста составляет 42 метра. В настоящий момент завершаются работы по допуску его в эксплуатацию и получению разрешения на движение транспорта. Это произойдет на следующей неделе», – добавили специалисты.

Отметим, что капитальный ремонт моста через реку Соколовка, по поручению главы региона Олега Кожемяко, завершится в течение года.


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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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