Временный мост к поселку Преображение откроют на следующей неделе
Движение по временному мосту через реку Соколовка, ведущему к поселку Преображение, откроют на следующей неделе.
Как сообщили «Вестям: Приморье» в департаменте транспорта и дорожного хозяйства края, сразу после этого строители начнут разбор существующего аварийного моста и приступят к бурению свай.
«Длина временного металлического моста составляет 42 метра. В настоящий момент завершаются работы по допуску его в эксплуатацию и получению разрешения на движение транспорта. Это произойдет на следующей неделе», – добавили специалисты.
Отметим, что капитальный ремонт моста через реку Соколовка, по поручению главы региона Олега Кожемяко, завершится в течение года.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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