Анонс на 27 января

27 января в 12.00 у мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота» во Владивостоке пройдёт памятное мероприятие, посвященное Дню снятия блокады Ленинграда.

27 января в г. Владивостоке, Дворец спорта «Юность» (Океанский пр-т, 43). Первенство г. Владивостока по самбо среди юношей 2003 г.р.

27 января в г. Владивостоке, с/к «Олимпиец» (ул. Батарейная, 2). БК «Спартак-Приморье» Владивосток – БК «Купол-Родники» Ижевск. Суперлига – Первый дивизион по баскетболу среди мужских команд, сезон 2018/19.

27 января - День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

27 января - Международный день БЕЗ интернета.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]