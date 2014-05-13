Житель Владивостока убил и обокрал своего знакомого

Первореченский районный суд г. Владивостока вынес приговор местному жителю, который осужден за совершение убийства и кражи. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой прокуратуру.

В мае 2018г. в одном из боксов гаражно-строительного кооператива, расположенного по ул. Бородинской, находясь в состоянии алкогольного опьянения, фигурант избил кувалдой своего знакомого, с которым у него произошел конфликт.

Полагая, что потерпевший мертв, фигурант поджег гаражный бокс (где находилось тело), с целью скрыть следы преступления. В результате потерпевший погиб от отравления окисью углерода.

Кроме этого, злоумышленник похитил имущество убитого на общую сумму 52 тыс. рублей.

Признав подсудимого виновным в совершении указанных преступлений, суд назначил ему за содеянное 13 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]