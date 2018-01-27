Анонс на 28 января
28 января в г. Владивостоке, КСК «Фетисов Арена». ХК «Адмирал» Владивосток – ХК «Амур» Хабаровск. Чемпионат КХЛ по хоккею сезона 2018/19 гг.
28 января - Международный день защиты персональных данных.
28 января - Киберпонедельник в России.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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