Анонс на 28 января

28 января в г. Владивостоке, КСК «Фетисов Арена». ХК «Адмирал» Владивосток – ХК «Амур» Хабаровск. Чемпионат КХЛ по хоккею сезона 2018/19 гг.

28 января - Международный день защиты персональных данных.

28 января - Киберпонедельник в России.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]