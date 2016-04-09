В Приморье отменен автобус на Преображение

Жители Приморья остались без автобуса № 510, который отвозил пассажиров в Преображение из Владивостока и обратно. Объявление о том, что данный автобус больше не ходит по маршруту, появилось на автовокзале краевого центра.

В справочной автовокзала «Вестям: Приморье» подтвердили данную информацию и уточнили, что маршрут закрыт департаментом транспорта и дорожного хозяйства Приморского края. Причиной послужило состояние дорожного покрытия, которое не отвечает требованиям безопасности. Между тем по маршруту «Владивосток—Преображение—Владивосток» продолжают ходить частные автобусы.

На вопрос, когда автобус № 510 сообщением «Владивосток—Преображение—Владивосток» вернется на свой маршрут, в справочной ответили, что информацией об этом не располагают.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]