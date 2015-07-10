Полиция Находки возбудила уголовное дело в отношении любителя пьяной езды

Экипаж дорожно-постовой службы отдела МВД России по городу Находке, находясь на маршруте патрулирования в районе улицы Пограничная, обратил внимание на автомашину, которая резко выехала с придомовой территории на проезжую часть дороги.

Полицейские приняли решение об остановке транспортного средства. За рулем находился 32-летний местный житель. От медицинского освидетельствования водитель отказался. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

В отношении правонарушителя составлены административные протоколы по статье 12.8.3 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения).

Установлено, что ранее гражданин привлекался к ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения и подвергался административному аресту.

В отношении злостного нарушителя ПДД возбуждено уголовное дело по статье 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (Нарушение Правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).

Санкция статьи предусматривает ответственность от штрафа в размере до 300 тыс. рублей до лишения свободы на срок до 2 лет.

О фактах управления транспортным средством водителями, находящимися в состоянии опьянения, приморцев просят сообщать в дежурный части территориальных органов внутренних дел. По каждому сообщению полиция незамедлительно примет меры реагирования.

Телефон доверия УМВД России по Приморскому краю: 8(423) 240–10–00.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]