«Вести: Приморье. Новости культуры»: Открытие театрального марафона, как развиваться творчески и быть рентабельным и студия «Особенные люди»
«Вести: Приморье. Новости культуры»: Открытие театрального марафона, как развиваться творчески и быть рентабельным и студия «Особенные люди».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
21.01.2019 Худрук московского театра «Круг 2» Андрей Афонин провел мастер-класс по работе с особенными детьми во Владивостоке
-
21.01.2019 Год театра в России торжественно открыли во Владивостоке
-
22.12.2018 «Новости культуры»: Год театра торжественно открыли во Владивостоке
-
10.12.2018 «Новости культуры»: Говорящие холсты, женская живопись и новое прочтение «12 стульев»
-
25.11.2018 "Новости культуры": Гран-при театрального конкурса, итоги джазового фестиваля, выставка "Другие Курилы", книга "Мода и душа".
-
13.10.2018 "Новости культуры": Открытие сезона в театре молодежи, мастер-класс от реставраторов Эрмитажа, новая книга об Арсеньеве и удэгейцах
Добавить комментарий