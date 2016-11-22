Во Владивостоке нетрезвый водитель протаранил три припаркованные машины
ДТП произошло около 4 часов утра во Владивостоке. В районе дома 118 по улице Светланская водитель «Ниссан Блюберд» не справился с управлением и столкнулся с тремя машинами, припаркованными вдоль дороги. В результате аварии пострадавших нет.
Прибывшие на место сотрудники ГАИ установили личность водителя, спровоцировавшего ДТП. Им оказался житель г. Владивостока, 1993 года рождения. Молодой человек был с явными признаками алкогольного опьянения.
В отношении водителя составлен административный протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения). Ему грозит административный штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок до двух лет. Материалы дела переданы в суд.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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