115-тысячный сертификат на федеральный материнский капитал вручили в Приморье

В Приморье вручен 115-тысячный сертификат на федеральный материнский (семейный) капитал. Его обладателем стала семья Степановых из Владивостока. Торжественная церемония прошла в пятницу, 25 января, в Приморском отделении Пенсионного Фонда России. Родителей поздравила врио вице-губернатора края Ирина Медведева.

Заместитель главы региона вручила юбилейный сертификат и пожелала счастья и здоровья молодой семье. Она подчеркнула: воспитание детей – это труд, достойный уважения и поддержки. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

«Дети – это всегда счастье и радость. Сертификат на материнский (семейный) капитал, который вы сегодня получили, может стать отправной точкой для реализации какой-то идеи, связанной с будущим ваших детей», – отметила Ирина Медведева

Присоединился к поздравлениям и управляющий отделением Пенсионного Фонда по Приморскому краю Александр Масловец. Вручив цветы молодой маме Татьяне, он проинформировал, что сегодня стоимость материнского капитал составляет 453 026 рублей, а в последующем вырастет до 470 тысяч.

Право на государственную поддержку Иван и Татьяна получили после рождения 30 ноября прошлого года второго ребенка. Теперь в семье Степановых две дочери: пятилетняя Варвара и малышка София.

В соответствии с федеральным законодательством, семьи могут направить средства на улучшение жилищных условий, образование детей, формирование накопительной пенсии для мамы, реабилитацию детей-инвалидов или на содержание ребенка в яслях, детском саду и другие нужды.

По информации специалистов краевого отделения ПФР, чаще всего приморские семьи используют государственную помощь для образования детей и решения жилищных вопросов. Сегодня более 42 тысяч семей уже полностью распорядились средствами, а это 24 миллиарда рублей. Еще более 20 тысяч семей израсходовали их частично.

«Возможно, материнский капитал мы используем для приобретения жилья, возьмем ипотеку», – поделилась планами Татьяна.

Вместе с тем, в Приморье есть подобная выплата семьям, в которых родился третий (или последующий) ребенок. В 2013 году в Приморском крае стали вручать таким семьям сертификат на региональный материнский капитал.

По информации краевого департамента труда и социального развития, с начала выплат за этой мерой соцподдержки обратились 14,8 тысячи человек. Воспользовались сертификатом уже более 9 тысяч многодетных семей.

«В 2019 году выплата проиндексирована и составляет почти 178 тысяч рублей. На эту меру социальной поддержки в краевом бюджете предусмотрели 328,3 миллиона рублей», – рассказали в ведомстве.

С 2018 года за государственной поддержкой могут обратиться и семьи с первенцами. Получателями новой демографической выплаты стали более 3 тысяч приморских семей.

Право на меру социальной поддержки предоставляется российским гражданам. Доход на одного члена семьи, из расчета 1,5 прожиточного минимума трудоспособного гражданина, не должен превышать 19 786 рублей в месяц.

«В прошлом году расходы федерального бюджета на эти цели составили 304 миллиона рублей. В бюджете 2019 года уже запланировано около 551,7 миллиона рублей», – рассказала и.о. директора департамента Светлана Красицкая. Она отметила, что всего в Приморье действуют 24 меры социальной поддержки семей с детьми.

Специалисты обращают внимание: по вопросам получения сертификата при рождении второго ребенка следует обращаться в территориальные органы Пенсионного Фонда России по месту жительства. Адреса и справочные телефоны отделений можно найти насайте ПФР. Многодетных семей и родителей первенцев ждут в отделениях приема Приморского центра социальной поддержки.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]