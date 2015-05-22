Около ста млн рублей направят на сортировку и переработку мусора во Владивостоке

Около ста рублей из бюджета Приморья направят на мероприятия по утилизации и переработке мусора во Владивостоке. Такое решение принято по итогам совещания по организации обращения с твердыми коммунальными отходами, которое провел Губернатор края Олег Кожемяко в пятницу, 25 января. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Перед совещанием Олег Кожемяко осмотрел мощности мусороперерабатывающего комплекса и мусорного полигона на улице Холмистой.

По словам представителя Спецзавода №1 Сергея Лазарева, ежедневно на полигон поступает до 750 тонн бытовых отходов. В связи с закрытием мусороперерабатывающего завода во Владивостоке для бесперебойной переработки городского мусора необходимо модернизировать линию сортировки, запустить аналогичный процесс на острове Русском и сделать временную площадку для утилизации отходов.

«Линия позволит отсортировывать до 20 % полезных фракций от мусора и продавать. Временная площадка нужна пока не построят 3-ю карту полигона. Так не допустим сбоев по утилизации городского мусора», – пояснил Сергей Лазарев.

Как доложил директор департамента градостроительства Приморья Евгений Добрынин, уже готов проект рекультивации полигона, работы планируется начать в этом году.

Олег Кожемяко заявил, что на решение «мусорного» вопроса из краевого бюджета в ближайшее время направят около 100 миллионов рублей.

«Средства пойдут на завершение второй линии сортировки, на устройство новой площадки и запуск сортировочного завода на Русском, который бездействует с момента постройки в 2012 году», – уточнил Губернатор.

Участники совещания обсудили и то, как будет утилизироваться мусор на всей территории Приморья.

Директор краевого департамента по ЖКХ и топливным ресурсам Елена Пархоменко доложила, что в 2019 году в муниципалитетах края планируется запустить 13 мобильных комплексов обезвреживания ТКО, начать проектирование межмуниципальных комплексов по переработке и утилизации отходов, а их строительство уже запланировано на 2020-23 годы. На эти цели из бюджета Приморья в текущем году запланировано 400 миллионов рублей. Всего же в течение нескольких лет для модернизации утилизации и переработки бытовых отходов потребуется 8,5 миллиарда рублей.

Губернатор края поручил подготовить дорожную карту со всеми объектами, сроками и этапами выполнения работ. Обратил внимание Олег Кожемяко и на вторичную переработку отходов, а также внедрение раздельного сбора мусора в городах и районах края.

«Мы все заинтересованы в одном – наладить эффективную работу по сортировке и переработке мусора. Это задача общая!» – подчеркнул глава региона.

В ходе совещания Губернатор Приморья еще раз коснулся судьбы мусоросжигательного завода во Владивостоке.

«Мусоросжигательный завод больше не возобновит работу, и нужно решить, как его использовать. Можно даже рассмотреть вариант сноса и строительства на его месте других объектов», – заявил Олег Кожемяко, дав две недели на подготовку предложений по этому вопросу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]