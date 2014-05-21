Специалисты не исключают еще одного очага ящура в Приморье

В одном из личных подсобных хозяйств села Новоникольск установлены внешние признаки заболевания ящуром у одного животного. По информации КГКУ «Уссурийская станция по борьбе с болезнями животных», больное животное изолировано, у него взяты все необходимые анализы. Остальные свиньи (9 голов) и крупный рогатый скот (92 головы), находящиеся в личном подсобном хозяйстве содержатся безвыгульно, сообщает "Вести: Приморье".

На подъезде к селу Новоникольск установлены защитные барьеры и круглосуточные карантинные посты. Закупается необходимый материал и средства для дезинфекции. Ситуация находится на контроле Уссурийской станции по борьбе с болезнями животных и администрации УГО.

Ранее из-за вспышки ящура в январе текущего года на свиноводческих предприятиях Михайловского и Спасского районов в карантинной зоне оказалось свыше 22 тысяч голов свиней. На предприятиях, где произошло заражение, введен режим ЧС, проводится забой и уничтожение заболевших и павших голов.

Уссурийский городской округ разделился на две зоны: угрожающую и зону наблюдения. В угрожающую попали села Элитное, Степное и Воздвиженка (включая городок). Все остальные населенные пункты в зону наблюдения.

Как рассказал главный специалист отдела сельского хозяйства Управления по работе с территориями Александр Смирнов, в селах, попавших в угрожаемую зону, осуществляется вакцинация поголовья. Уже привито 1456 голов КРС и 773 головы мелкого рогатого скота. Сейчас идет повторная вакцинация животных. В зоне наблюдения вакцинируется только молодняк КРС и МРС.

Специалисты подчеркивают, что для человека вирус не опасен, но человек может послужить источником заражения животных. Передачи инфекции от человека к человеку не происходит. Жителям края рекомендовано воздержаться от покупки сырого мяса в неустановленных местах торговли. Поскольку вирус ящура погибает при термообработке, в случае покупки домашнего мяса, его необходимо обязательно прожарить.

Отметим, в очаге карантин будет длиться 28 дней, начиная со дня утилизации последнего зараженного животного.

Напомним, ящур - острое вирусное заболевание парнокопытных животных, которое вызывает один из вариантов вируса типов Азия-1, О, САТ (1, 2, 3). Быстро распространяется среди животных, в том числе воздушно-капельным путем. Люди могут инфицироваться, употребляя сырое молоко больных животных и продукты его переработки.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]