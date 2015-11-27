Приморский сафари-парк попросил Росприроднадзор оставить тигра Амура в регионе

Глава Приморского сафари-парка Дмитрий Мезенцев обратился в Росприроднадзор с просьбой помочь оставить в регионе тигра Амура, прославившегося дружбой с козлом Тимуром. Об этом сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на РИА Новости.

Ранее Мезенцев рассказал, что Амура передают в зоопарк Краснодарского края решением властей Хабаровского края. Зверь изначально принадлежит Хабаровскому краю и находится в оперативном управлении КГБУК "Зоосад "Приамурский" имени В.П. Сысоева, откуда его в 2012 году передали в Приморье по программе размножения этого вида.

В среду гендиректор КГБУК "Зоосад "Приамурский" имени В.П. Сысоева Андрей Долин сообщил, что Амура готовят к переезду на законных основаниях. Власти Хабаровского края отметили, что передача хищника пройдет в рамках закона и по согласованию с Евроазиатской региональной ассоциацией зоопарков и аквариумов (ЕАРАЗА), которая участвует в международной программе размножения амурского тигра.

"Двадцать третьего января я был в Росприроднадзоре в Москве по их приглашению, 24 января меня попросили написать письмо в управление Росприроднадзора по Приморскому краю, описать ситуацию с тигром Амуром с приложением имеющихся документов. Письмо я написал и отправил по электронной почте", — сказал Мезенцев на видео, опубликованном на сайте парка.

Также там приводится текст письма Мезенцева руководителю управления Росприроднадзора по Приморскому краю Ивану Шабалину. В нем глава сафари-парка просит посодействовать в том, чтобы Амура оставили в Приморье, в связи с тем, что в парке территория, где живет тигр, гораздо больше клеток обычных зоопарков: "у тигра Амура вольер размером с футбольное поле", кроме того, в указном кубанском зоопарке недостаточно сотрудников.

Кроме того, местные жители продолжают писать обращения в уполномоченные структуры. Так, на сайте парка опубликованы письма в приморскую и хабаровскую прокуратуру, а также к главе Хабаровского края Сергею Фургалу.

О дружбе козла Тимура и тигра Амура в 2015 году узнал весь мир. Козла в вольер к тигру привели как добычу, но хищник не стал его есть, поскольку Тимур дал отпор. Козел даже занял спальное место тигра, заставив его спать на крыше убежища. Животные ночевали по отдельности, но днем гуляли вместе в общем парке. Тимур и Амур стали любимцами интернета, получив несколько миллионов просмотров на YouTube.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]